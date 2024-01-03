Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup Final

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Everton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FA Cup'ta heyecan sürüyor. Crystal Palace ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Everton maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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