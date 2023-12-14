PAOK - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK sahasında Helsinki'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PAOK - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. PAOK ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; PAOK - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PAOK - HELSİNKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PAOK - Helsinki maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.