Valencia 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça Valencia'ya takıldı!

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Valencia sahasında Barcelona ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2023- 00:57