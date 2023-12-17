Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada Kim Min-Jae'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Ligde bir maçı eksik Bayern Münih, 35 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 31 puanlı Stuttgart ise dördüncü sırada yer aldı.