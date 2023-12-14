Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Varşova sahasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Legia Varşova ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.