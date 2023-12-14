Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Zagreb sahasında Balkani'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Dinamo Zagreb ile Balkani karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Dinamo Zagreb - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - BALKANI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Balkani maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.