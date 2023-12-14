Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zrinjski sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zrinjski - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Zrinjski ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Zrinjski - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZRINJSKI - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zrinjski - Aston Villa maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.