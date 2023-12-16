Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında RB Leipzig ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leipzig'in gollerini Lukas Klostermann, Emil Forsberg ve Mohamed Simakan kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Ozan Kabak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Leipzig üst üste 3. galibiyetini aldı ve 32 puana yükseldi. Hoffenheim ise 23 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Leipzig deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise sahasında Darmstadt'ı ağırlayacak.