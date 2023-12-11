Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Al Shabab sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Al Shabab ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab - Al Nassr maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Mücadele TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AL SHABAB - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE