İtalya Serie A'nın 16. haftasında Genoa ile Juventus kozlarını paylaştı.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Juventus'un golü 28. dakikada Federico Chiesa'dan (p) gelirken, Genoa'nın golünü 48. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
KENAN YILDIZ 88'DE GİRDİ
Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, Genoa puanını 16'ya çıkardı.