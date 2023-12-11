Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Al Hilal ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Taawon maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 17:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.