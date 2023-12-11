Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Al Abha sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 14:02