Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son bir yıldaki verileri dikkate alarak, dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Son oluşan sıralamada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 21:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023- 22:29