Erol Bulut, "31. haftada ayrılmasaydınız Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşabileceğinize inanıyor muydunuz?" sorusunu, "Zaten Beşiktaş'la aramızda 4 puan vardı. 10 maçımız daha vardı. 10 haftalık dönemde ilk yarıda biz 9'da 8 yapmıştık aynı maçlardı, 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bütün derbi maçlarını oynamıştık, Anadolu takımlarına karşı maçlarımız kalmıştı. Trabzon'u Trabzon'da yendik, Beşiktaş'la berabere kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala Fenerbahçe ile şampiyon olacağımıza inanıyordum. 10 hafta, alınacak 30 puan vardı. Sonuçta buna karar verecek kişiler, karar verdi. Kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak sonuna kadar inanıyorduk." şeklinde yanıtladı.



"İSTEMEDİĞİM BAYAĞI FUTBOLCU OLDU ONA RAĞMEN FENERBAHÇE'YE ALINDI"

Bulut, o dönem alınan ayrılık kararı nedeniyle üzüldüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Öleceksek ya birlikte öleceğiz ya birlikte başaracağız' diyorduk. Sonucunu çıkarın. Öyle gitmedi. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalırdın, sonuca, tabloya bakardın ona göre karar verirdin. Bu benim görüşüm, herkesin görüşüne saygım var. Yönetim o şekilde karar aldı, saygı duyuyorum. Sonuçta ne oldu, bir şey değişmedi. Açık konuşalım hep transferlerden bahsediyoruz, bizden sonra gelen hocaların istedikleri transferlerin hepsi alındı. Lig nasıl bitmişti, arada kaç puan vardı? Haftalar önce arada kaç puan fark vardı, 9 puan fark vardı. Benim hiçbir zaman birinciyle aramda 9 puan fark olmadı. İstediğim transferler de tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Bunu yönetimimiz de biliyor. İstemediğim futbolcular... Bu demek değil ki hep senin istediğin futbolcular mı alınacak evet alınmayacak ama birlikte bir şeye karar vermemiz gerek. Birlikte bir şeye karar veriyorsak, Fenerbahçe adına bunu yapıyoruz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu adına karar veriyoruz, bunu birlikte yapmamız gerek. İstemediğim bayağı futbolcu oldu ona rağmen Fenerbahçe'ye alındı. Bunu da net söyleyebilirim."



"Bir teknik adamın istemediği transferler neden yapılır?" sorusuna ise Erol Bulut, "Öyle karar verdi yönetim. Yönetim veya sportif direktör. O dönemde kim ona karar verecekse, o şekilde karar verdi ve futbolcular getirdi. O futbolcuların hiçbirisinden fayda göremediğimizi yıllar sonra gördük. Tek bir transfer istedim, Bakasetas'ı istedim, alınmadı. Bakasetas Trabzonspor'a gittiğinde ilk 6 hafta onun attığı ve attırdığı gollerle 18 puan aldı. Bu demek değil tek başına aldı ama kaliteli bir futbolcu olduğu ve takıma büyük katkı sağlayacağı belliydi. Kendisini istedim ama almadık. Alamadık değil, almadık. Fenerbahçe isterse her futbolcuyu alır." yanıtını verdi.



"TÜRKİYE'DE MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK HATALAR ÇOK FAZLA"

Bulut, Championship'te VAR sisteminin olmaması hakkında ise "Birkaç sene önce biz de şikayet ediyorduk ama burada da şikayet ediyorum. Championship'te maliyetli olduğundan dolayı henüz VAR yok. Bunu toplantıda federasyonda da dile getirmiştim. Bugüne kadar 3 hakemle ilgili federasyona rapor sundum. Onlardan dolayı 9 puanımız öyle gitti. Kadın bir hakemdi, ilk kez Championship maçı yönetti o da bize denk geldi. Onun sayesinde, önde götürdüğümüz maçı kaybettik. Burası çok zorlu bir lig. Sonuncu sıradaki lideri yenebiliyor. Leicester lider, Ipswich ikinci sırada ama ikinci yarıda aynı yerde olacakları garanti değil. Ligde çok kaliteli takımlar var. Son 12 senenin en iyi Championship'i olduğu söyleniyor. 16 maç oynadık, ligin daha 3'te 1'i bitti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok Türk arkadaşımızı bu ligde görürüz. Hepsi takımlarında başarıyla oynuyorlar. Onların başarısı diğer Türk futbolculara kapıyı açmış olacak. Bizim ve Hull City'nin başarısı başka yerli teknik direktörlere kapıyı açmış olacak. İnşallah sezon sonunda hem biz hem Hull City play-off potasında oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de hakemlerin önemli hatalara imza attığının altını çizen Erol Bulut, "Türkiye'de hakemler konuşuluyor, her açtığımda hakemle ilgili haber görüyorum. Biraz fazla hakem konuşuyoruz ama maalesef hakemler de yaptıkları hatalarla o imkanı kulüplere tanıyor. Burada da hatalar var ama Türkiye'de maçın kaderini değiştirecek hatalar çok fazla. O yüzden herkes hakemden şikayetçi. Her sene aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bunun bitmesi gerek. Hep hakemler üzerinden giderek kendi konumumuzu daha iyi bir yere getirmeye çalışmamak gerek. Hakemlerimiz de kendilerine çeki düzen vermeliler. Burada konuşma şansınız yok. Maçtan sonra ben hakemle ilgili yorum yapayım, ceza yiyorum. Hakemle ilgili federasyona rapor sunuyorsunuz, ben 3 hakemle ilgili rapor sundum. Onlar da cevap veriyorlar. 2 hakemle ilgili haklı olduğum ortaya çıktı, özür dilediler ama özür bana 6 puanımı geri getirmiyor. Bence federasyon, hakemlere yönelik daha sert olmalı. Hakem düdük çalıyor, maçın kaderini değiştiriyor. Aynı pozisyon için bir maçta farklı diğer maçta farklı karar verebiliyor o zaman bunun standardı nerede? Sana penaltı, bana penaltı değil." ifadelerini kullandı.