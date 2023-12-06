Cardiff City'nin tesislerinde açıklamalarda bulunan Erol Bulut, 19 haftası sona eren Championship'te play-off potası ile aralarında 3 puan fark olduğunu belirterek, "Cardiff City son iki sezonda düşmekten son anda kurtulan bir kulüp. Transfer yasağımız vardı, bonservisli oyuncu alma şansımız yoktu. Cezamız ocak ayında bitecek. Cardiff, Sala transferi nedeniyle 20 milyon avro ceza almıştı. Zor şartlarda lige başladık ama şartlara göre iyi transferler yaptık. Takımı play-off potasına da birkaç hafta sokabildik, puanlar birbirine çok yakın." ifadelerini kullandı.
Erol Bulut'tan Fenerbahçe yönetimine çarpıcı sözler! "İstediğim oyuncular alınmadı"
2020-2021 sezonunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şuanda İngiltere Champioship ekibi Cardiff City'nin Teknik Direktörlüğü yapan Erol Bulut flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme dair sorulan soruları da yanıtsız bırakmayan Bulut, yönetime flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Üç kaleci toplam 25 futbolcuyla mücadele ettiklerini aktaran Bulut, "İlk 11'den 1-2 oyuncu sakatlanınca takımın dengesi bozuluyor. Championship çok zor bir lig. Leicester, Leeds, Ipswich, Norwich gibi kalitesi yüksek çok takım var. Premier Lig'den düşen takımlarda paraşüt sistemi var. Elindeki kadroyu koruyabilmesi için Premier Lig'deki aynı parayı alıyor. Galiba 100 milyon, 80 milyon, 60 milyon gibi üç sene boyunca ödenek alıyor, bizim öyle bir bütçemiz yok. Benim takımın bütçesi 15 milyon pound. Oynadığımız futbolla herkesi şaşırtmış durumdayız. Alt sıralarda beklenirken, üst sıralarda yer aldık. İnşallah sezon sonuna kadar bunu devam ettiririz. Ocak ayında birkaç transfer yapabilirsek, takımı sezon sonunda play-off potasına sokma şansımız olabilir. Şu an hedefimiz Cardiff ile sezon sonunda play-off potasına girebilmek ve oradan Premier Lig'e çıkabilmek." şeklinde konuştu.
"TÜRK TEKNİK DİREKTÖR OLARAK PREMİER LİG'DE DE BAŞARI OLABİLECEĞİME İNANIYORUM"
"İnşallah başarılı olup, diğer Türk teknik direktörlere yol açmış olurum." diyen Erol Bulut, şöyle devam etti:
"Maalesef Süper Lig'e yüksek potansiyelli bir lig gözüyle bakılmıyor, hocalara da aynı şekilde. Bizim başarımız Türk hocaların da bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bizden bunlar hiç beklenmiyordu, kulübün kimyasını tamamen değiştirmiş olduk. Geçen sene yeni sözleşme imzalamak istemeyen futbolcularla sezon başında sözleşme imzaladık. Atmosferi değiştirdik, şu an iyi bir arkadaşlık var, herkes mutlu. Sözleşmem sezon sonuna kadar, inşallah takımı istediğimiz play-off'a sokup futbol bu hiç belli olmaz, sezon sonunda kendimizi Premier Lig'de de görebiliriz. Tabii bu biraz zor gözüküyor ama beni tanıyanlar iyi bilir her zaman başarının maksimumunu zorlamak isteyen bir teknik direktörüm. Bunu zorlayacağız. Teknik direktör olarak kendime her zaman güveniyorum. Premier Lig'de Türk hoca çalışabilir mi? Evet çalışır. Ben her ligde çalışma kabiliyetim ve kalitemin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu biraz da elinizdeki kadro kalitesi ve transferlere bağlı. Bunlar yerine oturduğunda hangi lig olduğu çok önemli değil. Türk teknik direktör olarak Premier Lig'de de başarı olabileceğime inanıyorum."