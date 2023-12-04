Uruguaylı yıldız Luis Suarez ile Gremio'nun yılları ayrıldı. Brezilya Ligi'nde Gremio'nun Vasco de Gama'yı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan yıldız golcu, maçın ardından takıma ve taraftarlara veda etti.

Gremio'da Luis Suarez ile yollar ayrılıyor. Uruguaylı yıldız, Brezilya Ligi ekibine duygusal bir şekilde veda etti. Ocak ayında takıma gelen Suarez, 52 maçta 24 gol ve 17 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Gremio'nun Vasco de Gama'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Suarez, karşılaşma sonrası taraftarla vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Luis Suarez'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.