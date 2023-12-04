Gremio'da Luis Suarez ile yollar ayrılıyor. Uruguaylı yıldız, Brezilya Ligi ekibine duygusal bir şekilde veda etti. Ocak ayında takıma gelen Suarez, 52 maçta 24 gol ve 17 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Gremio'nun Vasco de Gama'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Suarez, karşılaşma sonrası taraftarla vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Luis Suarez'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.
GRACIAS, @LuisSuarez9 🥹🇪🇪 Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! 💙 pic.twitter.com/gtcy7aLshE— Grêmio FBPA (@Gremio) December 4, 2023