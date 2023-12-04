Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Nassaji'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Nassaji kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL HİLAL - NASSAJI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Hilal - Nassaji maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.