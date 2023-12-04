Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi

Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Nassaji'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Nassaji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 18:31