Al Ittihad - Sepahan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Ittihad sahasında Sepahan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad - Sepahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Sepahan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Sepahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL ITTIHAD - SEPAHAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Ittihad - Sepahan maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.