U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde U17 Milli Takımımız, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

U17 Milli Takımı'mız, 2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka ile eşleşti. Grup maçlarına 2024 yılının mart ayında Gürcistan ev sahipliği yapacak.