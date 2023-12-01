Türkiye - Litvanya kadınlar futbol maçı hangi kanalda? Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Litvanya deplasmanına çıkıyor. Taraftarlar aramalara "Türkiye - Litvanya kadınlar futbol maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde sorular yazıyor. İşte Türkiye - Litvanya kadınlar futbol maçınınn bilgileri...

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Litvanya deplasmanına çıkıyor. UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'ya konuk olacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç bilgileri araştırılıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milliler, 6. ve son maçında ise 5 Aralık Salı günü Mersin Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Litvanya kadınlar futbol maçı Litvanya'nın Vilnius kentinde bulunan LFF Stadyumu'nda TSİ 18:00'de başlayacak. Avusturyalı hakem Olivia Tschon'un yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.