Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab Riyadh sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab Riyadh - Al Taawon maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab Riyadh ile Al Taawon 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RIYADH - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab Riyadh - Al Taawon 2 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.