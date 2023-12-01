Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor maç hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 3 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün 14.30'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.