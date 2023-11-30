Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki sahasında Aberdeen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Helsinki ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Helsinki - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

HELSINKI - ABERDEEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Helsinki - Aberdeen maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.