Eintracht Frankfurt - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında PAOK'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Eintracht Frankfurt ile PAOK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - PAOK maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.