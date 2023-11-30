Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Genk'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fiorentina ile Genk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FİORENTİNA - GENK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Genk maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.