İngiltere Premier Lig'in 13. hafta karşılaşmasında lider Manchester City ile 2. sıradaki Liverpool kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyle ilgili tüm detaylar haberimizde...
MANCHESTER CITY LIVERPOOL İLK 11'LER
Man. City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Julian Alvarez.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
M. City ile Liverpool arasında oynanan mücadele, 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.