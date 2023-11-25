İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta karşılaşmasında lider Manchester City ile 2. sıradaki Liverpool kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY LIVERPOOL İLK 11'LER

Man. City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Julian Alvarez.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

M. City ile Liverpool arasında oynanan mücadele, 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da başladı. Dev karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.