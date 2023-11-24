Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.
Real Madrid kararını verdi! Arda Güler'in takımdaki geleceği
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan beri gün yüzü göremeyen Arda Güler, sakatlıklarla boğuşuyor. Eflatun-beyazlılar genç yıldızın geleceği ile ilgili kararlar alacak. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Eflatun-beyazlılar milli futbolcuyu kadrosuna kattığından beri Arda maça çıkmadan sakatlanıyor.
Genç yıldız için çeşitli metodlar deneyerek sahalara döndürmeye çalışan kulüp, oyuncunun sakatlığına engel olamadı.