Son dakika spor haberi: Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, rotayı İtalya'ya çevirdi. Bordo-mavili ekip, ocak ayı için Inter'in yıldız futbolcusu Davy Klaassen ile ilgileniyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

Trabzonspor devre arası transfer çalışmasına başladı.

Karadeniz ekibi ocak ayında orta saha mevkisini güçlendirecek adımlar atacak.

Bunun için planını yapan bordo-mavilililer, rotayı İtalya'ya çevirdi.

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Trabzonspor, devre arası için Inter'in yıldız orta sahası Davy Klaassen ile ilgileniyor.

Sezon başında Ajax'tan İtalyan ekibine transfer olan Klassen; Barella, Hakan Çalhanoğlu ve Mkhitaryan'ın alternatifi oldu ve bundan mutsuz durumda.

Hollandalı futbolcu ile sezon başında Beşiktaş'ın ilgilendiği basında yer alan bilgilerdendi.

Klassen'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.