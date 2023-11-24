Trabzonspor devre arası transfer çalışmasına başladı.
Karadeniz ekibi ocak ayında orta saha mevkisini güçlendirecek adımlar atacak.
Bunun için planını yapan bordo-mavilililer, rotayı İtalya'ya çevirdi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Tuttosport'tan derlediği habere göre; Trabzonspor, devre arası için Inter'in yıldız orta sahası Davy Klaassen ile ilgileniyor.
Sezon başında Ajax'tan İtalyan ekibine transfer olan Klassen; Barella, Hakan Çalhanoğlu ve Mkhitaryan'ın alternatifi oldu ve bundan mutsuz durumda.
Hollandalı futbolcu ile sezon başında Beşiktaş'ın ilgilendiği basında yer alan bilgilerdendi.
Klassen'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.