İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United evinde Chelsea'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacanacak?

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İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Chelsea 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacanacak?

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLACANACAK?

Newcastle United - Chelsea maçı 24 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.