İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nottingham Forest evinde Brighton & Hove Albion'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacanacak?

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Brighton 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLACANACAK?

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı 24 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports MAX 1'den canlı olarak yayınlanacak.