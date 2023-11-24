Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon sahasında Al Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Taawon - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Taawon - Al Riyadh maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Riyadh 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Riyadh 24 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.