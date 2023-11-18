Türkiye U19 - Belarus U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Avrupa Şampiyonası

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye U19 sahasında Belarus U19'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye U19 - Belarus U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U19 - Belarus U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye U19, Belarus U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Belarus U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - BELARUS U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Belarus U19 maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşma TFF'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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