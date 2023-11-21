Belçikalı yıldız, 16 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ardından 32 yaşında kariyerini noktaladığını açıklamıştı. 2019 yazında Chelsea'den 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid'de beklenilen performansı gösteremeyen Hazard 4 yıl boyunca düzenli olarak sakatlıklarla boğuştu. Eden Hazard, sık sık yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle dört sezonda İspanyol devinde yalnızca 76 maç oynadı.

Belçikalı yıldızın Chelsea'deki eski takım arkadaşı John Obi Mikel, sakatlık sorunlarına rağmen Hazard'ın Suudi Arabistan'dan birçok astronomik teklif aldığını açıkladı.

'YAKLAŞIK 2 VEYA 3 TEKLİF ALDIM'

Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu John Obi Mikel, Rio Ferdinand'ın Vibe with Five programında Hazard'la yaptığı sohbeti paylaştı:

"Hazard bana, 'Haftada 1 milyon Euro alacağım Suudi Arabistan'a mı gitmeliyim yani, peki sonra ne olacak? Suudi Arabistan'a gitmek için yaklaşık iki veya üç teklif aldım'' dedi.

"Mikel, çok param var. Hayatımı nasıl yaşadığımı biliyorsun. Çok fazla para harcamıyorum. Yani artık ailemle birlikte yaşayacağım ve çocuğumu büyütecek kadar paraya da sahibim'' ifadelerinde bulundu.

TEKLİFİ REDDETTİ

Karim Benzema, Neymar,Kante ve Cristiano Ronaldo gibi dünyanın üst düzey oyuncularının birçoğunun Suudi Arabistan'a transfer olmasına rağmen Eden Hazar Suudi Pro League'in teklifini reddetti.

Hazard, Chelsea'de iki Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası, Lig Kupası ve iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Chelsea'ye transfer olmadan önce de Fransa'da göz kamaştıran performans göstermişti. Lille'in, 2011'de Ligue 1 ve Coupe de France kupalarını kazanmasına büyük bir katkı sunmuştu.