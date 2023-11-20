2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Slovenya sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Kritik mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Slovenya EURO 2024 biletini alan taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile Kazakistan H grubu maçında karşı karşıya geldi.

Şampiyonaya katılacak takımın belli olduğu mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Slovenya turnuva biletini alan taraf oldu.

Slovenya'nın galibiyet golleri 41. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko ve 86. dakikada Benjamin Verbic'ten geldi. Kazakistan'ın tek sayısını ise 48. dakikada Ramazan Orazov kaydetti.

Slovenya grubu 22 puanla 2. sırada tamamladı. Kazakistan ise 18 puanla 4. sırada kaldı.