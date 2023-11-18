TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Bursaspor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 3-3 berabere kaldı.
Hakemler: Doğu Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk, Faruk Yağlı
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Eren Tunalı, Eren Güler (Mustafa Genç 71), Emre Tepegöz (Taha Karataş dk. 71), Recep İnanç (Enes Gökhan dk. 71), Ömer Turan Görgüç (Deniz Dirk Knibbe 90+1), Çağatay Yılmaz, Enes Solakoğulları (Barış Dalkıran dk. 75)
Yedekler: Deniz Aydın, Emir Kayacık, Hamza Baran Arıkan, Emre Suna, Tuğhan Yıldız
Teknik Direktör: Murat Sözkesen
Zonguldak Kömürspor: Gökhan Siverek, Hakan Çevik, Fuat Yaman, Necmi Çoban (Oğuzhan Öztürk dk. 59), Serkan Yıldız, Murat Erdemir, Fırat Sarı, Serhat Doğukan Taşdemir (Emirhan Kocasoy dk. 89), Sarper Çağlar (Burak Aydın dk. 46), Fatih Bektaş, Ozan Karabacak
Yedekler: Saraç Tüfekçi, Abdul Kadir Dursun, Koray Tekin Bulman, Sabrican Vural, Serhat Ahmetoğlu, Nuri Terliksiz, Ahmet Daniel Akyıldız
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 32 pen., 52 ve 82) (Bursaspor), Serhat Doğukan Taşdemir (dk. 44), Fatih Bektaş (dk. 65) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Genç (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Serhat Doğukan Taşdemir, Hakan Çevik (Zonguldak Kömürspor)