Manchester City ile Chelsea'ye küme düşürülme tehlikesi!

Son dakika spor haberi: Premier Lig devlerinden Manchester City ile Chelsea'ye flaş bir haber geldi. İki kulüp küme düşürülme tehlikesi altında. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı ortaya çıkınca finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı.

İngiliz basını, Everton'ın ardından Manchester City ve Chelsea'nin de başının dertte olduğunu yazdı.

Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla, Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. İki kulübün de kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.