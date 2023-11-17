İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu.

İtalya basınından Tuttosport'un 2003 yılından beri düzenlediği ve Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy'da 2023 ödülü sahibini buldu. Milli futbolcu Arda Güler'in de adaylar arasında yer aldığı Golden Boy 2023 ödülünün sahibi Jude Bellingham oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 50 gazeteciden oluşan jüriden 500 puan üzerinden 485 puan aldı. Bellingham, bu ödülü kazanan ilk Real Madrid futbolcusu olmayı da başardı. Öte yandan Golden Player ödülünü Norveçli forvet Erling Haaland, The Youngest ödülünü ise 16 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal kazandı.

BELLINGHAM'DAN 14 MAÇTA 13 GOL VE 3 ASİST

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, İspanyol ekibiyle 14 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bellingham, La Liga'da sezonun ilk yarısında Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico'da attığı 2 golle takımına 3 puan kazandırmıştı.