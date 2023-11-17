UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United, temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
Manchester United'da büyük endişe! Galatasaray maçı öncesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Premier Lig ekiplerinden Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. İngiliz devinde maç öncesinde büyük bir endişe hakim olurken, eksiklikler can sıkıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.11.2023- 15:33
4 maçta 1 galibiyet - 3 mağlubiyet alan Kırmızı Şeytanlar, sarı-kırmızılılarla 29 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi İngiliz devi, art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.