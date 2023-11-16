İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde anlaşmaya ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık VIP ve Protokol Operasyonları Direktörü Abdulkadir Özkök katıldı.

Büyükekşi, törende yaptığı açıklamada, çok önemli bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile düzenleyeceklerini hatırlatan Büyükekşi, "Ülkemizin gururu İstanbul Havalimanı'nda çok önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile beraber aldık ve bir hayali gerçekleştirdik. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na şimdiden hazır olduğumuzu gururla söyleyebiliriz." diye konuştu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na daha gruplar tamamlanmadan katılmayı garantilediklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk defa eleme gruplarında maçlar bitmeden şampiyonaya katılacağız. Lider olmak için Galler'e gideceğiz. Bu başarılar bizi sıralamada da ön plana itti. Ekim ayında 4 basamak yükselerek 38. sıraya geldik. Uluslar Ligi'nde B ligine yükseldik, hedefimiz A ligine yükselmek. Avrupa Şampiyonası kuraları için çok heyecanlıyız. Orada daha güzel başarılar elde etmek için umutluyuz. Avrupa'nın en genç milli takımı bizim milli takımımız. İGA PASS ile birlikteliğimiz ilk olarak 2021'de gerçekleşti. Bu sponsorluğu geliştiriyoruz. İGA PASS resmi sponsorlarımız arasına girdi. Sadece kadın ve erkek değil, genç yaş kategorilerine de hizmet sunacaklar. Milli takımlarımızın tüm ihtiyaçlarında yanlarında olacaklar. Formaların satışı için de kendileriyle işbirliği yapacağız. Ay-yıldızlı formamızın İstanbul Havalimanı'nda özel satış noktasında İGA desteğiyle buluşturmuş olacağız."