Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz sahasında Nantes'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Metz - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Metz ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Nantes maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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