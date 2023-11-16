Son dakika spor haberleri... Real Madrid'e Fransa Milli Takımı'nın antrenmanından kötü haber geldi. Eduardo Camavinga en az 8 hafta yok. İşte detaylar...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son iki karşılaşmasında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak olan Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu, Camavinga'nın kamptan ayrıldığını duyurdu.

Camavinga ve Ousmane Dembele, antrenmandaki bir pozisyonda çarpışmış ve Camavinga dizinden sakatlanmıştı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde ise Eduardo Camavinga'nın en az 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 2023'te forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine ise Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.