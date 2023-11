Spor camiasından 10 Kasım mesajları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında spor camiasından anma mesajları yayımlandı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Türkiye Futbol Federasyonu: Bağımsızlık mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı Atatürk'ün "Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir" sözlerinin ışığında örnek sporcular yetiştirme, topluma spor kültürünü benimseterek Türk futbolunu geliştirme ve dünyanın en üst sıralarına taşıma gayretimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu: Ölümsüzlüğünün 85. yılında sözleri ve öğrettikleri ile hala aklımızda; yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete ayrılışının yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Beşiktaş: Sonsuza dek yanı başındayız.

Fenerbahçe: Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle Minnettarız Atam! Sen bir ödev; attığımız her kulaçta, koştuğumuz her yarışta, vurduğumuz her topta, çektiğimiz her kürekte, arkamıza aldığımız her rüzgarda, vurduğumuz her yumrukta… GÜCÜMÜZÜ SENDEN, SORUMLULUĞUMUZU BİZE EMANETİN OLAN BAYRAĞIMIZDAN ALIYORUZ!

Galatasaray: Kararlı ifadeni görünce korku kalmaz bizde. Düşünceliysen çözüm mutlaka yakındır önemli bir meselede. Gülüyorsan birden neşeleniriz, yorgunsa bakışların kırılır kolumuz kanadımız. Bir çocuk seversin o çocuk oluruz, bir bahçe gezersin fidan oluruz. Uzaklara dalarsın bazen, rüzgar olur gideriz gözlerinle. Kocatepe'de yorgan olur seriliriz üstüne. İzmir'in dağlarında coşar gönül ırmağımız. Halay çekersin, bil ki sol yanında biz varız. Mecliste mebusun, dersinde öğrencin, büyük eserinde milletin biziz Atam. Sensiz geçen 85 yılda, sensiz geçmiş tek bir günümüz yok Atam.

Trabzonspor: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Kayserispor: Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Adana Demirspor: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

İstanbulspor: Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 85. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Konyaspor: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Sivasspor: Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Alanyaspor: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Ankaragücü: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz.