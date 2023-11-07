Real Madrid'in Braga maçı kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler...
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid evinde Braga'yı konuk edecek. İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler'in de kadroya dahil olduğu açıklandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 16:29
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid evinde Braga'yı konuk edecek. İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler'in de kadroya dahil olduğu açıklandı.
Montella Arda Güler'i Real Madrid antrenmanında takip etti! TIKLAYIN...
İŞTE REAL MADRID'İN KAMP KADROSU:
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