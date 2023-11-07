Real Madrid'in Braga maçı kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid evinde Braga'yı konuk edecek. İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı. Milli oyuncu Arda Güler'in de kadroya dahil olduğu açıklandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 16:29