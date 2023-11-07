Real Madrid taraftarlarından çağrı: Bellingham yerine Arda!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e katılan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemedi. Milli oyuncu sakatlık sürecini atlattı. Rayo Vallecano maçında kadroya dahil olan genç oyuncu süre bulamadı. Taraftar ise kulübe çağrı yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 13:10