Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, Vallecano maçında ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.
Real Madrid taraftarlarından çağrı: Bellingham yerine Arda!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e katılan Arda Güler, sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemedi. Milli oyuncu sakatlık sürecini atlattı. Rayo Vallecano maçında kadroya dahil olan genç oyuncu süre bulamadı. Taraftar ise kulübe çağrı yaptı. İşte detaylar...
Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.
Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.