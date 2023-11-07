EURO 2024'e gitmeyi başaran A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, milli futbolcuların performansını yakından takip ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Real Madrid idmanında Arda Güler'i takip etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'da Arda Güler'i yakından takip etti. İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile milli oyuncu hakkında görüştü.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2023- 16:13
Tecrübeli çalıştırıcı, sık sık hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde forma giyen milli oyuncuların maçlarını izliyor.
İtalyan teknik adam son olarak, Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in antrenmanını ziyaret etti.