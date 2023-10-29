PSV 5-2 Ajax (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda Ligi'nde lider PSV evinde konuk ettiği Ajax'ı 5-2'lik farklı bir skorla mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 18:52