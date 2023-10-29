İtalya Serie A'nın 10. haftasında Cagliari, 3-0 geriye düştüğü maçta Frosinone'yi 4-3 mağlup ederek mucizevi bir galibiyete imza attı.

İtalya Serie A'nın 10. haftası tarihi bir maça sahne oldu.

Düşme hattında yer alan Cagliari sahasında Frosinone'yi ağırladı. Ev sahibi takım, son 20 dakikasına 3-0 geride girdiği maçı 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Gaetano Oristanio, 76. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+4 ile 90+6. dakikalarda Leonardo Pavoletti kaydetti. Konuk takımın 23 ile 37. dakikalarda Matias Soule ve 49. dakikada Marco Brescianini ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Cagliari bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan Frosinone 12 puanda kaldı.