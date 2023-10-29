Bundesliga'da 9. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada 8 ve 24. dakikalarda Omar Marmoush'un golleriyle 2-0 öne geçen Frankfurt 45+1'de Marcel Sabitzer'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıya etkili başlayan Borussia Dortmund, 54. dakikada Moukoko'nun golüyle 2-0'dan dönmeyi başararak skoru 2-0 yaptı. Son yarım saatlik dilimde karşılıklı ataklar ile geçen maçta 68. dakikada Frankfurt'un genç oyuncusu Chaibi attığı golle takımını öne geçirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Borussia Dortmund'lu futbolcu Brandt söyledi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.



Borussia Dortmund'da milli oyuncumuz Salih Özcan, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.