Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad sahasında Al Hazem'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Hazem maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad iile Al Hazem 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTİHAD - AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Hazem 26 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.