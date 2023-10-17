UEFA'dan saygı duruşu kararı

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasında oynanan müsabaka öncesinde Brüksel'de yapılan silahlı gerçekleşti. Saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 17:12