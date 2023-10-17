Mısır - Cezayir maçında gergin anlar! Belmadi ile Benrahma karşı karşıya geldi

Mısır ile Cezayir arasından oynanan hazırlık maçında ortalık karıştı. Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi ile oyuncusu Said Benrahma arasında gergin anlar yaşandı. İşte son gelişmeler...

Mısır ile Cezayir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Mısır'ın golünü 62. dakikada Hamdi Fathy kaydetti. Cezayir ise 90+3. dakikada eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede 26. dakikada Mohamed Hany direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadeleye Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi ile Said Benrahma arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

HOCASINDAN BENRAHMA'YA SERT TEPKİ

Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahalarda eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

Cezayir Milli Takımı'nın tecrübeli kanat oyuncusu Said Benrahma, teknik direktör Djamel Belmadi'nin kararıyla oyundan alındı.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United formasını terleten Benrahma, saha kenarına geldiği esnada hocası Belmadi'yi görmezden gelince tansiyon yükseldi.

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